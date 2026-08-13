Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

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WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

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13.08.2026 13:42:38

AKTIE IM FOKUS: Adyen auf Sechsmonatshoch nach Zahlen und Ausblick

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Mit einem Kurssprung auf den höchsten Stand seit Februar haben die Aktien von Adyen (Adyen BV Parts Sociales) am Donnerstag auf die Bekanntgabe der Quartalszahlen des Zahlungsdienstleisters reagiert. Am Nachmittag notierten die Papiere gut 17 Prozent im Plus bei 1.067 Euro klar an der Spitze des EuroStoxx 50. Damit reduzierten sie ihren bisherigen Jahresverlust auf rund 22 Prozent.

Die Titel der Niederländer unterliegen seit Jahren starken Schwankungen. Im Herbst 2021 während der Corona-Pandemie hatten sie ein Rekordhoch bei 2.835 Euro markiert. Zwei Jahre später war der Kurs wegen Zweifeln an der Wachstumsgeschichte des Unternehmens bis auf gut 600 Euro abgestürzt. Danach erholten sich die Titel Anfang 2025 bis auf 1.870 Euro, sackten bis Juni 2026 wegen gesenkter Wachstumszielen aber wieder bis auf unter 800 Euro ab.

Adyen schraubte am Donnerstag nach kräftigen Zuwächsen im ersten Halbjahr und wegen Zukäufen das Umsatzziel für 2026 etwas nach oben, wurde mit Blick auf die Profitabilität wegen der Übernahmen aber etwas vorsichtiger. Im ersten Halbjahr stiegen die Erlöse währungsbereinigt um 21 Prozent. Das über Adyen-Plattformen abgewickelte Zahlungsvolumen zog um fast ein Viertel an. Die operative Marge lag bei 49 Prozent.

Nach Einschätzung von JPMorgan-Analyst Sandeep Deshpande fielen die Zahlen im Rahmen der Erwartungen bis etwas darüber hinaus aus. Zudem habe Adyen angedeutet, OpenAI als Kunden gewonnen zu haben. Dies würde das Wachstum mit Anbietern im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) untermauern.

Adyen habe die Messlatte dank eines stark beschleunigten Transaktionsvolumens übersprungen, wenn auch zu günstigeren Vergleichswerten, schrieb Experte Hannes Leitner vom Analysehaus Jefferies. Mit Blick auf das Umsatzwachstum in diesem Jahr sei das Unternehmen optimistischer als die Konsensprognose von Analysten.

Das Nettoumsatzwachstum im zweiten Quartal sei beruhigend nach den jüngsten Bedenken hinsichtlich Wachstum, Wettbewerb und Margen, bemerkte Citigroup-Analyst Pavan Daswani. Die Rentabilität entspreche weitgehend den Schätzungen./edh/tih/stk

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13.08.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
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