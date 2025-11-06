Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
06.11.2025 10:06:38
AKTIE IM FOKUS: Air France-KLM sacken nach Zahlen ab
PARIS (dpa-AFX) - Aktien von AIR France-KLM sind im frühen Handel am Donnerstag eingebrochen. Zuletzt verlor der Wert 12,5 Prozent. Die Aktie setzte damit nach einem Stabilisierungsversuch in den vergangenen Wochen ihre Abwärtsbewegung seit Ende August fort. Vom Jahreshoch hat die Aktie über 30 Prozent verloren. Auch Lufthansa lagen mit über einem Prozent im Minus.
Die Analysten von Bernstein verwiesen bei Air France-KLM auf den operativen Gewinn (Ebit), der durch höher als erwartete Abschreibungen belastet worden sei. Zudem habe der Umsatz im dritten Quartal die Schätzungen leicht verfehlt. Die Experten von JPMorgan betonten, dass die Konsensschätzungen für den operativen Gewinn zu hoch gewesen seien. Als positiv werteten sie die Kostenentwicklung der Fluggesellschaft./mf/jha/
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lufthansa AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.11.25
|MDAX-Handel aktuell: So performt der MDAX mittags (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
05.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt letztendlich (finanzen.at)
|
05.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
04.11.25
|Schwacher Handel: MDAX schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
04.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
04.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX gibt mittags nach (finanzen.at)
Analysen zu Lufthansa AGmehr Analysen
|05.11.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|05.11.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.08.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|30.10.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|AIR France-KLM
|10,07
|-13,49%
|Lufthansa AG
|7,43
|-0,38%