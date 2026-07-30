Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
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30.07.2026 14:16:38
AKTIE IM FOKUS: Airbus schwach - Gewinnmitnahmen nach zuletzt guter Entwicklung
FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz Lob von Analysten für das zweite Quartal sind die Aktien von Airbus (Airbus SE) am Donnerstag schwach unterwegs. Am Nachmittag verloren sie als zweitgrößter Verlierer im DAX 2,4 Prozent auf 204,75 Euro.
Airbus habe ein solides Zahlenwerk vorgelegt und damit die Markterwartungen übertroffen, sagte ein Börsianer. Ein starker Bericht sei allerdings bereits erwartet worden, sodass die unveränderte Prognose wohl Gewinnmitnahmen auslösten, ergänzte er.
An den vergangenen Tagen hatten die Airbus-Aktien deutlich zugelegt. Seit Jahresanfang steht aber nur ein Plus von 3,4 Prozent zu Buche - etwas weniger als für den Dax.
Der weltgrößte Flugzeugbauer nimmt Kurs auf seine Jahresziele. War das erste Quartal noch schwach ausgefallen, legte der Konzern im zweiten Jahresviertel kräftig zu. Vorstandschef Guillaume Faury hält daher an seinem Ziel fest, in diesem Jahr mit 870 Maschinen so viele Passagierjets auszuliefern wie nie zuvor. Auch der Gewinn im Tagesgeschäft soll eine Höchstmarke erreichen./ajx/jha/
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