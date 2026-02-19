Airbus Aktie

AKTIE IM FOKUS: Airbus wieder schwach - Auslieferungsausblick enttäuscht

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Ausblick von Airbus (Airbus SE) hat den Anlegern am Donnerstagmorgen nicht gefallen. Die Aktien rutschten auf der Handelsplattform Tradegate um 6 Prozent unter ihren Xetra-Schluss auf 188,50 Euro ab. Tags zuvor hatten sie es noch knapp zurück über die 200-Euro-Marke geschafft, nachdem sie Mitte Januar noch mehr als 221 Euro gekostet hatten.

Der Produktionsausbau kommt aber weiter langsamer voran als geplant. Airbus avisierte für 2026 zwar mit rund 870 Verkehrsflugzeugen eine Auslieferung auf Rekordniveau. Analysten hatten aber einen noch stärkeren Anstieg auf mehr als 900 Maschinen erwartet.

Der Ausblick sei schwach, selbst wenn er möglicherweise konservativ geplant sei, sagte ein Börsianer. So ganz unerwartet komme dies allerdings nicht. Von ihrem Rekord im Januar hatten Airbus-Aktien zuletzt um bis zu 15 Prozent korrigiert. Erst an der einfachen 200-Tage-Linie traten bei zweimaligem Test wieder Käufer auf den Plan./ag/zb

06:06 Airbus Outperform RBC Capital Markets
19.02.26 Airbus Kaufen DZ BANK
19.02.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
19.02.26 Airbus Buy UBS AG
19.02.26 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Freitag höher. Die Börsen in Asien präsentierten sich mit schwacher Tendenz.
