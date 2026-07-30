AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|
30.07.2026 08:11:38
AKTIE IM FOKUS: Aixtron auf Erholungskurs - Händler: Auftragseingang überzeugt
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Für Aktien von Aixtron (AIXTRON SE) zeichnet sich am Donnerstag nach Quartalszahlen ein Erholungsversuch ab. Auf der Handelsplattform Tradegate gewannen die Anteilsscheine des Chipindustrieausrüsters im Vergleich zum Xetra-Schluss 3,4 Prozent auf 34,49 Euro.
Ein Händler sprach in einer ersten Reaktion von einem starken Auftragseingang im zweiten Quartal. Zudem untermauere der Umsatzausblick für das dritte Quartal die Geschäftsbelebung.
Nach einem rasanten, vom KI-Boom getriebenen Kursanstieg bis auf fast 63 Euro Mitte Juni ging es bis zum Vortag fast ebenso schnell bergab, und zwar um insgesamt fast 50 Prozent. Hintergrund sind Gewinnmitnahmen durch Anleger bei stark gelaufenen Aktien mit KI-Bezug. So liegt das Aixtron-Papier 2026 trotz des jüngsten Rückschlags immer noch fast 93 Prozent im Plus./mis/jha/
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AIXTRON SE
|
08:11
|AKTIE IM FOKUS: Aixtron auf Erholungskurs - Händler: Auftragseingang überzeugt (dpa-AFX)
|
07:36
|Lasertechnik für Rechenzentren liefert Aixtron Rückenwind - Jahresziele stehen (dpa-AFX)
|
07:30
|EQS-News: Strong momentum in optoelectronics continues (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Starkes Momentum in der Optoelektronik hält an (EQS Group)
|
29.07.26
|Ausblick: AIXTRON SE präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.07.26
|EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
29.07.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
29.07.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX zum Start leichter (finanzen.at)
Analysen zu AIXTRON SE
|14.07.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
|23.06.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|19.06.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
|23.06.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|19.06.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.05.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
|23.06.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|12.06.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|29.05.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|34,82
|5,42%