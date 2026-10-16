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16.10.2026 08:44:38

AKTIE IM FOKUS: Aixtron erholt - Starkes Quartal treibt Markterwartungen an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine überraschend gute Geschäftsentwicklung von Aixtron (AIXTRON SE) im dritten Quartal und positive Äußerungen zu 2027 treiben am Freitag eine Kurserholung des Chipindustrie-Ausrüsters voran. Auf der Handelsplattform Tradegate schnellte der Aktienkurs am Morgen im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund 10 Prozent nach oben. Allerdings hatten die Papiere am Vortag wegen der schlechten Tech- und KI-Stimmung auch fast 13 Prozent an Wert verloren.

Der im MDAX notierte Konzern übertraf auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen im abgelaufenen Quartal mit Auftragseingang und operativer Profitabilität die Analystenerwartungen.

"Unser Auftragseingang wird weiterhin von der hohen Nachfrage nach Anlagen für Laseranwendungen in der KI-Datencenter-Kommunikation getragen", sagte der Vorstandsvorsitzende Felix Grawert laut Mitteilung vom Donnerstagabend. Zugleich habe ein vorteilhafter Produktmix zu einer Profitabilität deutlich über den Markterwartungen beigetragen. Zudem erklärte Grawert: "Der hohe Auftragseingang stärkt die Visibilität und die Geschäftsperspektiven für das Jahr 2027 deutlich."

Zwar signalisiere der unveränderte Jahresausblick des Unternehmens eine schwächere Bruttomarge im Schlussquartal wegen eines dann wohl ungünstigeren Produktmixes, dennoch dürften die Markterwartungen in puncto Profitabilität 2026 leicht steigen, schrieb Branchenexperte Craig McDowell von der Bank JPMorgan. "Wichtiger ist aber, dass wir angesichts des starken Auftragseingangs davon ausgehen, dass die Konsensschätzungen für die Umsatz- und Gewinnentwicklung für 2027 nach oben korrigiert werden."

Analyst Om Bakhda vom Investmenthaus Jefferies äußerte sich ebenfalls positiv zu den Perspektiven für das kommende Jahr. Die Beschleunigung des Auftragseingangs impliziere für 2027 einen Umsatz deutlich über der aktuellen Markterwartung. Zudem unterstreiche der Umsatzsprung vom zweiten zum dritten Quartal, dass Aixtron in der Produktion erfolgreich von einer auf zwei Arbeitsschichten umstelle.

Mit dem vor diesem Hintergrund am Freitag erwarteten Kurssprung würden die Aixtron-Aktien auch die Chartunterstützung im Bereich um die 31 Euro verteidigen, die sie am Vortag nur knapp gehalten hatten. Auf der Oberseite wartet nun die 21-Tage-Linie bei 36,19 Euro./mis/ajx/stk

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