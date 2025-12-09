AIXTRON Aktie

09.12.2025 15:49:18

AKTIE IM FOKUS: Aixtron geben nach - MWB streicht Kaufempfehlung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Analystenabstufung hat am Dienstag im Verlauf die Aktien von Aixtron (AIXTRON SE) etwas stärker unter Druck gesetzt. Zunächst noch relativ stabil in den Handel gestartet, lagen die Titel des Chipindustrie-Ausrüsters am Nachmittag mit bis zu 2,8 Prozent im Minus bei 17,23 Euro. Auch wenn die Aktien zuletzt wieder etwas darüber gehandelt wurden, rutschten sie unter ihre 21-Tage-Linie, die auf kurze Sicht ein beliebter charttechnischer Indikator ist.

Abed Jarad vom Analysehaus MWB begründete die Abstufung auf "Hold" mit dem guten Lauf der Papiere, die von ihrem Oktober-Tief bis Mitte November in der Spitze um mehr als 70 Prozent gestiegen waren. Wie er schrieb, habe sich zuletzt Fantasie für das Trendthema Künstliche Intelligenz breit gemacht. Auch wenn er die Story für langfristig vielversprechend hält, sei der von ihm unverändert mit 18 Euro berechnete faire Wert erreicht worden. Zuletzt war der Aixtron-Kurs etwas unterhalb des November-Hochs um diese Marke gependelt./tih/jha/

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX in Grün -- DAX legt leicht zu -- Zurückhaltung an US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentiert, verbucht auch der deutsche Leitindex Gewinne. An den Börsen in den USA tut sich nicht viel. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.
ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

