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16.04.2026 11:17:39

AKTIE IM FOKUS: Aixtron konsolidiert - Nutzt Vortagsrally für Kapitalmaßnahme

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Vortageskurssprung um mehr als ein Fünftel geht es am Donnerstag bei Aixtron (AIXTRON SE) wieder deutlich zurück. Mit einem Abschlag von zuletzt 5,4 Prozent auf gut 40 Euro büßten die Titel einen Teil der Vortagsgewinne wieder ein. Belastend wirkte, dass der Halbleiterausrüster eine Kapitalmaßnahme bekannt gab. Diese umfasst neben der Ausgabe einer Wandelanleihe auch eine Aktienplatzierung. Das Tagesminus war im Tief sogar 9,5 Prozent groß.

Am Mittwoch war der Aixtron-Kurs um 20,4 Prozent nach oben gesprungen auf ein Hoch seit 2001, weil Anleger die vorgelegten Zahlen und eine Prognoseanhebung des Unternehmens feierten. Laut Händlern nutzte das Unternehmen diesen Moment für einen Finanzierungsdeal zu attraktiven Konditionen. Am Mittwoch hatten die Titel den Handel bei 42,35 Euro auf dem höchsten Niveau seit 2001 beendet.

In Verbindung mit der Anleihe haben sich einige Käufer im Rahmen einer Platzierung von Aixtron-Aktien getrennt, um ihre Positionen abzusichern. Die Banken, die die Anleihe arrangierten, boten im Rahmen einer sogenannten Delta-Platzierung zusätzliche Aktien aus dem Bestand dieser Käufer im Wert von bis zu 140 Millionen Euro an. Nach Händlerangaben war neben den Anleihen auch die Platzierung überzeichnet.

"Mit dem Erlös verfügt das Unternehmen nun über einen größeren Spielraum, um Wachstum und Investitionen zu finanzieren", meinte der DZ-Bank-Experte Armin Kremser am Donnerstag in einem ersten Kommentar. Wegen der verwässernden Wirkung für Altaktionäre und vor dem Hintergrund des dynamischen Kursanstiegs der letzten Monate stellte er am Morgen bereits Gewinnmitnahmen in Aussicht. Langfristig dürfte das Vertrauen in die Aktienstory aber weiter gefestigt werden, fügte er hinzu.

Kremser erklärte, der anfängliche Wandlungspreis von 50,375 Euro liege 30 Prozent über dem Referenzkurs von 38,75 Euro, der seinen Informationen nach dem Platzierungspreis der bestehenden Aktien entspreche. Laut Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg hat der Preis für die Aktienpakete jedoch bei unter 38,75 Euro gelegen. Im Tagestief wurden die Aixtron-Titel am Donnerstag mit 38,34 Euro sogar unter diesem Kurs gehandelt./tih/bek/stk

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