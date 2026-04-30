AIXTRON Aktie

AIXTRON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.04.2026 10:11:38

AKTIE IM FOKUS: Aixtron wieder im Rally-Fieber - Jüngste Schwäche überwunden

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aixtron (AIXTRON SE) haben am Donnerstag nach Quartalszahlen mit kräftigem Zuwachs die Verluste der vergangenen Tage wettgemacht. Mit einem Plus von zeitweise 7,6 Prozent nahmen sie wieder Kurs auf den am vergangenen Freitag erreichten höchsten Stand seit 2001. Zuletzt gewannen sie noch rund 4 Prozent auf 46,45 Euro.

Die Rally hat den Aixtron-Anlegern in diesem Jahr schon einen Kursgewinn von mehr als 168 Prozent beschert. Damit sind die Titel im MDAX unangefochtener Spitzenreiter.

Der Spezialanlagenbauer für die Halbleiterindustrie sieht durch Optoelektronik für KI-Rechenzentren längerfristig Rückenwind. Durch die starke Nachfrage in diesem Bereich lasse sich die Entwicklung von Aixtron nun bis ins Jahr 2027 hinein gut vorhersehen, kommentierten die Analysten der Citigroup./ajx/jha/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AIXTRON SE

mehr Nachrichten