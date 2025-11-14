Allianz Aktie

14.11.2025 09:49:18

AKTIE IM FOKUS: Allianz profitieren von guten Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien der Allianz haben am Freitag nach Geschäftszahlen zu den wenigen Gewinnern im schwachen DAX gehört. Nach zwischenzeitlich 2,8 Prozent Plus scheiterten sie jedoch am Bruch ihres Korrekturtrends seit dem Jahreshoch Mitte August. Die Papiere der Münchner liegen noch gut ein Prozent vorn.

Analysten lobten den Zwischenbericht. Die Ergebnisse seien stark gewesen, schrieb Kamran Hossain von JPMorgan. Thorsten Wenzel von der DZ Bank sagte gar, die Allianz habe "ein ausgezeichnetes Ergebnis berichtet".

Allianz-Aktien hatten im Wochenverlauf mit plus 6 Prozent den Dax klar abgehängt./ag/jha/

