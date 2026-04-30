Alzchem Group Aktie
WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30
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30.04.2026 17:19:38
AKTIE IM FOKUS: Alzchem nach Quartalszahlen am SDax-Ende
FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz insgesamt starker Quartalszahlen von Alzchem (Alzchem Group) sind die Aktien des Spezialchemiekonzerns am Donnerstag unter Druck geraten. Am Nachmittag sackten sie als Schlusslicht im Kleinwerte-Index SDAX um 4,9 Prozent auf 165,60 Euro ab und rutschten damit unter die 50-Tage-Linie, einem charttechnischen Indikator für den mittelfristigen Trend. Die Kursgewinne seit Jahresbeginn schrumpften infolge dieser Gewinnmitnahmen auf knapp 7 Prozent. Auf Jahressicht steht noch ein Plus von fast 50 Prozent zu Buche.
Warburg-Analyst Christian Cohrs bescheinigte Alzchem zwar einen guten Start ins neue Jahr und wertete auch den bestätigten Ausblick positiv. Außerdem habe der Spezialchemiekonzern seine Profitabilität verbessert. Der Umsatz liege allerdings etwas unter seinen Erwartungen. Auch Jefferies-Experte Constantin Hesse bemängelte die Erlösentwicklung angesichts des weiterhin schwachen Stahlmarkts in Europa./niw/he
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