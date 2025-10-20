AKTIE IM FOKUS: AMS-Osram-Kurs zieht an - Spekulation über Meta-Partnerschaft

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Ein Medienbericht über eine mögliche Partnerschaft mit dem US-Social-Media-Riesen Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) hat am Montag den Kurs von AMS-Osram (ams) um 9,3 Prozent in die Höhe getrieben. Die Titel des österreichischen Halbleiterkonzerns, dessen Aktien in Zürich gehandelt werden, kosteten dort zum Handelsschluss 11,88 Franken In der Jahresbilanz hat sich der AMS-Kurs nun wieder verdoppelt.

Ein Händler verwies auf einen bislang unbestätigten Medienbericht, wonach Meta eine Zusammenarbeit mit AMS-Osram zur gemeinsamen Entwicklung von MicroLED-Technologien anstreben könnte. Demnach soll der US-Konzern im bayerischen Regensburg in der Nähe zu einer AMS-Niederlassung ein Forschungs- und Entwicklungsteam eingerichtet haben.

"Es ist noch zu früh, um darüber zu spekulieren, ob und in welchem Umfang Meta MicroLED-Displays einsetzen wird", sagte der Händler. Jede kommerzielle Nutzung dieser Technologie würde sich aber positiv für AMS-Osram auswirken, erwähnte er./tih/he