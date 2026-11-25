ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Aktien von ams-OSRAM haben am Mittwoch im frühen Handel deutlich zugelegt. Eine strategische Partnerschaft mit Samsung Display und der damit verbundene Einstieg der Samsung-Tochter (Samsung) ließen den Wert zeitweise um bis zu 27 Prozent nach oben schnellen.

Das Niveau konnte das Papier nicht ganz halten, legte aber zuletzt noch 17 Prozent auf 14,11 Franken zu. Im bisherigen Jahresverlauf zog der Börsenwert des Unternehmens um rund 80 Prozent auf 1,4 Milliarden Franken an, auch wenn der Kurs derzeit deutlich unter dem Jahreshoch von 25,50 Euro von Anfang Oktober liegt.

Analysten waren voll des Lobes. Die Experten der Bank Vontobel werteten die Vereinbarung als "klar positiv". Die Partnerschaft eröffne AMS-Osram nicht nur eine zusätzliche mittel- bis langfristige Umsatzperspektive im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, sondern entlaste auch die angespannte Bilanz des Konzerns.

Auch die Analysten von Oddo BHF sehen in der Vereinbarung einen bedeutenden Schritt zur Reduktion der Bilanzrisiken und der Fixkostenbelastung. Sie verwiesen zudem darauf, dass Samsung mit 21 Euro je Aktie einen deutlich über dem bisherigen Börsenkurs liegenden Preis bezahle./ra/cg/AWP/mf