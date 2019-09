AKTIE IM FOKUS: Analystenlob für Softbank-Deal treibt Wirecard an Dax-Spitze

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Wirecard haben sich am Mittwoch im Zuge von Neuigkeiten zur Softbank-Kooperation zum Spitzenwert im Dax (DAX 30) gemausert. Nach eher verhaltenem Start weiteten sie ihr Plus im frühen Handel mit 156 Euro auf 2,1 Prozent aus. Sie begaben sich damit wieder auf Kurs in Richtung der 160-Euro-Marke, bei der sie vor knapp zwei Wochen ihre Erholung vorerst unterbrochen hatten.

Wie Wirecard am Mittwoch mitteilte, wurde mit einer Tochter des japanischen Software-Konzerns eine Kooperationsvereinbarung formal unterzeichnet - nebst einer mit dem Softbank-Deal verbundenen Ausgabe einer Wandelanleihe. Am Markt hieß es, die Mittel könnten nun in neue Investitionen und mögliche Aktienrückkäufe fließen. Von der Kooperation verspricht sich Analyst Simon Bentlage von der Privatbank Hauck & Aufhäuser derweil deutliches Potenzial. Er sieht unter anderem Vorteile im Zugang zum breiten weltweiten Beteiligungsnetzwerk der Japaner und in der Entwicklung neuer Produkte./tih/fba

