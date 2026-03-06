DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.03.2026 11:27:38

AKTIE IM FOKUS: Analystenlob treibt am Vortag sehr schwache DHL-Aktien wieder an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Angelockt von positiven Analystenkommentaren haben Anleger bei der DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) den Kursrücksetzer vom Vortag zum Wiedereinstieg genutzt. Die Papiere des Logistikkonzerns waren am Freitag in der Spitze um bis zu 3,4 Prozent in die Höhe geschnellt und gewannen bis zum späten Vormittag noch knapp 2 Prozent auf 46,72 Euro. Der deutsche Leitindex DAX bewegte sich kaum vom Fleck.

Nun betonten Fachleute das Ertragspotenzial der Bonner. Experte Marco Limite von der britischen Investmentbank Barclays sieht durch die Nahost-Eskalation Schub für die Gewinnentwicklung des Konzerns und stufte deshalb die Aktien hoch. DHL sei ein "Luftfracht-Player" und hier ergebe sich ein günstiges Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage.

Muneeba Kayani von der Bank of America gab ihre skeptische Haltung den Aktien gegenüber auf und empfahl sie jetzt in einem Sinneswandel zum Kauf. Die Verwerfungen in den Frachtmärkten durch den Iran-Krieg kämen dem Konzern mit seinem großen, flexiblen Netzwerk zupass.

Analyst Dirk Schlamp von der DZ Bank argumentierte ähnlich und nahm DHL in eine Empfehlungsliste auf. Die Anteilsscheine würden durch mehrere potenzielle positive Kurstreiber unterstützt. So könnte in den kommenden Quartalen insbesondere eine Stabilisierung beziehungsweise Erholung der globalen Transportvolumina vor allem im Express- und Speditionsgeschäft zu einer Beschleunigung des operativen Gewinnwachstums führen.

Ebenso könnte das globale Netzwerk der DHL Schlamp zufolge in Phasen kurzfristiger Störungen der Lieferketten von zusätzlicher Nachfrage nach zeitkritischen Luftfracht- und Expresslösungen profitieren. Zudem erschienen die Aktien im Vergleich zu den Papieren der Wettbewerber weiterhin attraktiv bewertet.

Am Donnerstag hatte der von geopolitischer Unsicherheit geprägte Ausblick der Bonner die Anleger noch verschreckt. Seit Beginn des Jahres gerechnet sind die DHL-Aktien kaum vorangekommen, während der Dax fast drei Prozent im Minus liegt. Charttechnisch werden die Papiere bereits seit Anfang November durch die viel beachtete 200-Tage-Durchschnittslinie gestützt, die den langfristigen Trend beschreibt./la/tih/men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

mehr Nachrichten

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

mehr Analysen
06.03.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
06.03.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.03.26 DHL Group Overweight Barclays Capital
05.03.26 DHL Group Kaufen DZ BANK
05.03.26 DHL Group Equal Weight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DHL Group (ex Deutsche Post) 46,21 1,20% DHL Group (ex Deutsche Post)

Indizes in diesem Artikel

DAX 23 591,03 -0,94%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:10 KW 10: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03:18 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
06.03.26 KW 10: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen