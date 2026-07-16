All for One Group Aktie

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WKN: 511000 / ISIN: DE0005110001

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16.07.2026 10:07:38

AKTIE IM FOKUS: Angebot von Vinci löst Kursverdopplung bei All for One aus

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein Übernahmeangebot von Vinci Energies für den IT-Dienstleister All for One (All for One Group) hat dessen Aktienkurs am Donnerstag auf fast das Doppelte hochschnellen lassen. Um 94 Prozent auf 67,20 Euro ging es am Vormittag nach oben. Vinci Energies bietet 67,50 Euro in je Aktie von All for One. Der Kurs des Mutterkonzerns VINCI gab an der Pariser Börse moderat nach.

Mit dem Zukauf stärke Vinci Energies die Stellung im Markt für digitale Transformation, schrieb Ruairi Cullinane von der Bank RBC. Dieses Segment wachse sehr schnell. Mit 3.000 neuen Beschäftigten könne Vinci Energies ergänzende Produkte und Dienstleistungen den mehr als 4.500 Kundenunternehmen von All for One anbieten. Die Übernahme bewerte das Eigenkapital des Unternehmens mit geschätzten 336 Millionen Euro./bek/mis

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Nachrichten zu All for One Group AG

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VINCI legt Übernahmeangebot für All for One Group-Aktie vor: Was Anleger jetzt wissen müssen

Deal voraus VINCI Energies bietet für All for One Group deutlich mehr als der Schlusskurs hergibt, doch die Zusammenschlussvereinbarung enthält auch Bedingungen, die über den reinen Kaufpreis hinausgehen.

13:35
 EQS-AFR: All for One Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
13:35
 EQS-AFR: All for One Group SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
16.07.26
 EQS-News: All for One schließt Zusammenschlussvereinbarung mit VINCI Energies zur Beschleunigung der internationalen Wachstumsstrategie (EQS Group)
16.07.26
 EQS-News: All for One enters into Business Combination Agreement with VINCI Energies to accelerate international growth strategy (EQS Group)
16.07.26
 EQS-Adhoc: All for One Group SE schließt Zusammenschlussvereinbarung mit VINCI Energies und unterstützt das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot zu einem Preis von EUR 67,50 in bar je Aktie (EQS Group)
16.07.26
 EQS-WpÜG: Takeover Offer / Target company: All for One Group SE; Bidder: VINCI Energies Deutschland Enterprise Solutions AcquiCo SE (EQS Group)
16.07.26
 EQS-WpÜG: Übernahmeangebot / Zielgesellschaft: All for One Group SE; Bieter: VINCI Energies Deutschland Enterprise Solutions AcquiCo SE (EQS Group)
13.07.26
 EQS-CMS: All for One Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)