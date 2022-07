AKTIE IM FOKUS: Anleger machen nach Rekordjagd bei Rüstungsaktien Kassen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Rüstungsherstellern haben am Dienstag unter massiven Gewinnmitnahmen gelitten. In einem wegen Rezessionssorgen sehr schwachen Umfeld fielen Rheinmetall um 12,83 Prozent auf 183,15 Euro und rutschten damit an das Ende des MDAX der mittelgroßen Werte. Erst am Donnerstag hatten die Aktien mit der Aussicht auf stark steigende Rüstungsaufträge im Zuge des Krieges in der Ukraine bei 227,90 Euro ein Rekordhoch erreicht.

Als Belastung verwiesen Börsianer auch auf eine skeptische Studie der Deutschen Bank. Die Geschäftszahlen für das zweite Quartal dürften am unteren Ende des Unternehmensausblicks liegen, wobei das Rüstungsgeschäft besser gelaufen sein sollte als der Autozulieferbereich, schrieb Analyst Christoph Laskawi

Im Nebenwerteindex SDAX brachen die Papiere von HENSOLDT um fast zwölf Prozent ein. Sie hatten im März einen Höchststand erreicht./la/jha/