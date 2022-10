AKTIE IM FOKUS: Anleger nehmen bei Deutsche Bank Gewinne mit

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem starken Auftakt mit einem Hoch seit Ende Juni haben die Anleger der Deutschen Bank (Deutsche Bank) am Mittwoch Gewinne eingestrichen. Die Papiere verloren am Vormittag rund 0,9 Prozent auf 9,19 Euro. Die Hürde um die Marke von 9,30 Euro, an der sie bereits im September mehrfach gescheitert waren, erwies sich wie bereits am Vortag als zu hoch.

Der gute Lauf der Aktien im Oktober bescherte den Anlegern in diesem Monat allerdings bereits ein ordentliches Plus von aktuell gut einem Fünftel.

Die Zahlen des Finanzkonzerns für das dritte Quartal stießen zunächst auf ein positives Echo. Ein Händler sagte, sie seien besser als erwartet, und dies gelte auch für das Investmentbanking. Analystin Anke Reingen von der kanadischen Bank RBC sprach indes von einem gemischt ausgefallenen Quartal. Den höheren Erträgen im Kerngeschäft stünden anziehende Kosten gegenüber./ajx/jha/