Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|
25.11.2026 08:56:38
AKTIE IM FOKUS: Aroundtown vorbörslich fest - Zuversicht und Doppelspitze
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Aroundtown (Aroundtown SA) werden am Mittwoch vorbörslich anlässlich vorgestellter Quartalszahlen im Plus gehandelt. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist wird etwas zuversichtlicher für das Gesamtjahr und kündigte außerdem einen Führungswechsel hin zu einer künftigen Doppelspitze an. Anleger begrüßten die Neuigkeiten im Tradegate-Handel mit einem Anstieg um 1,7 Prozent. Damit dürften die Aktien wieder über ihre 21-Tage-Linie zurückkehren, die in den vergangenen Tagen in Gefahr geraten war.
Aroundtown teilte mit, dass der bisherige Vorstandschef Barak Bar-Hen zum Jahresende ausscheidet. Seine Nachfolge sollen der bisherige Vizechef Kamaldeep Manaktala und Finanzvorstand Jonas Tintelnot gemeinsam als neue Co-Chefs übernehmen. Zudem hob das Unternehmen das untere Ende seiner operativen Ergebnisprognose (FFO I) um 10 Millionen Euro auf 285 bis 305 Millionen Euro an.
Ein Grund für die angepasste Bandbreite ist die Beteiligung der Aroundtown-Tochter Grand City Properties (GCP) (Grand City Properties) an deren Wohnimmobilien-Konkurrenten LEG (LEG Immobilien). Auch wenn die Kurse der drei beteiligten Unternehmen zuletzt etwas von ihrer davon befeuerten Erholung zurückkamen, haben ihre Papiere seit dem Einstieg deutlich an Wert gewonnen: LEG fast zehn Prozent, GCP mehr als 13 Prozent und Aroundtown sogar mehr als 17 Prozent.
Im bisherigen Jahresverlust gaben die Kurse der drei Immobilienunternehmen wegen der gestiegenen Zinsen, höheren Finanzierungskosten und Sorgen vor zunehmender Regulierung allerdings trotz des Anstiegs seit dem GCP-Einstieg bei LEG kräftig nach./tih/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aroundtown SA
|
15:58
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
|
12:26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
07:53
|Aroundtown erhöht Gewinnziel 2026 am unteren Ende - 2 Co-CEOs ab Ende 2026 (Dow Jones)
|
24.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
23.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
23.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
19.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
Analysen zu Aroundtown SA
|11:04
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:38
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Aroundtown Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:04
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:38
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Aroundtown Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|26.08.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|27.05.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|21.04.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|05.03.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|11:04
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Aroundtown Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:38
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.08.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|1,66
|6,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTech-Sektor bleibt schwach: Dow tiefer -- ATX kräftig im Minus -- DAX leichter -- Asiens Börsen letztlich tief in der Verlustzone
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich zur Wochenmitte deutlich leichter. Der deutsche Aktienmarkt notiert schwächer. Der Dow zeigt sich in Rot. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.