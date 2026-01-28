ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

28.01.2026 09:43:38

AKTIE IM FOKUS: ASML mit neuem Hoch nach Zahlen

AMSTERDAM (dpa-AFX) -Zahlen und Ausblick des Halbleiterausrüsters ASML (ASML NV) haben den Wert im frühen Handel am Mittwoch auf ein neues Hoch getrieben. Zuletzt gewann die Aktie 5,3 Prozent. Sie setzte damit den Rekordlauf seit Jahresbeginn fort. Auf Sicht von zwölf Monaten hat sich der Kurs verdoppelt.

Analyst Matt Britzmann von der Investmentplattform Hargreaves Lansdown hob den starken Auftragseingang hervor. Hier habe der niederländische Halbleiterausrüster die Erwartungen um 89 Prozent übertroffen. Das sei nochmals deutlich mehr als bei Wettbewerbern gewesen. Damit stünden die mittelfristigen Vorzeichen gut. Der Markt befinde sich in einem mehrjährigen Investitionszyklus, der durch wachsende Nachfrage aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz und durch die notwendige Erneuerung von PCs sowie mobilen Geräten getragen werde. Allerdings habe der Kurs auch schon viel eingepreist. Die positive Stimmung eröffne zwar noch ein gewisses Potenzial, aber nicht mehr allzu viel./mf/stk

Nachrichten zu ASML NV

Analysen zu ASML NV

12:59 ASML NV Buy UBS AG
12:36 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
08:57 ASML NV Outperform Bernstein Research
08:23 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:39 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 200,40 0,47% ASML NV

