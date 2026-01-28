ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|
28.01.2026 09:43:38
AKTIE IM FOKUS: ASML mit neuem Hoch nach Zahlen
AMSTERDAM (dpa-AFX) -Zahlen und Ausblick des Halbleiterausrüsters ASML (ASML NV) haben den Wert im frühen Handel am Mittwoch auf ein neues Hoch getrieben. Zuletzt gewann die Aktie 5,3 Prozent. Sie setzte damit den Rekordlauf seit Jahresbeginn fort. Auf Sicht von zwölf Monaten hat sich der Kurs verdoppelt.
Analyst Matt Britzmann von der Investmentplattform Hargreaves Lansdown hob den starken Auftragseingang hervor. Hier habe der niederländische Halbleiterausrüster die Erwartungen um 89 Prozent übertroffen. Das sei nochmals deutlich mehr als bei Wettbewerbern gewesen. Damit stünden die mittelfristigen Vorzeichen gut. Der Markt befinde sich in einem mehrjährigen Investitionszyklus, der durch wachsende Nachfrage aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz und durch die notwendige Erneuerung von PCs sowie mobilen Geräten getragen werde. Allerdings habe der Kurs auch schon viel eingepreist. Die positive Stimmung eröffne zwar noch ein gewisses Potenzial, aber nicht mehr allzu viel./mf/stk
Analysen zu ASML NV
|12:59
|ASML NV Buy
|UBS AG
|12:36
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|08:57
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|08:23
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
