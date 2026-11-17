ASTA Energy Solutions Aktie
WKN DE: A4214T / ISIN: AT100ASTA001
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17.11.2026 10:31:38
AKTIE IM FOKUS: Asta Energy zögerlich erholt nach Zahlen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Asta Energy (ASTA Energy Solutions) haben am Dienstag nach Neunmonatszahlen im angeschlagenen Marktumfeld einen weiteren Erholungsversuch unternommen. Nach anfänglichem Tief seit zwei Wochen schafften sie es bis zu 1,7 Prozent ins Plus. Die Stabilisierung blieb allerdings zögerlich wie am Vortag.
Operativ profitiert der Anbieter von kupferbasierten Lösungen für die Stromerzeugung weiterhin von einer starken Nachfrage aus dem Energiesektor. Den Umsatz sahen Börsianer etwas über den Erwartungen, das operative Ergebnis leicht darunter.
Analyst Adrian Pehl von Oddo BHF lobte die Wiener. Die Zahlen des dritten Quartals zeigten, dass sich das Unternehmen weiter auf einem guten Weg befinde. Das vierte Quartal dürfte allerdings wie saisonal üblich eher mau ausfallen./ag/mis
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