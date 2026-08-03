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03.08.2026 09:42:38

AKTIE IM FOKUS: Astrazeneca wegen möglicher BMS-Übernahme stark unter Druck

LONDON (dpa-AFX) - Die Astrazeneca-Anteile (AstraZeneca) sind am Montag wegen eines Berichts über ein Interesse am US-Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb auf den tiefsten Stand seit Anfang Oktober vergangenen Jahres gefallen. An der Londoner Börse büßten die Papiere im frühen Handel bis zu acht Prozent auf 11.646 Pence ein. Indikationen für den frühen US-Handel lassen dagegen steigende Kurse für Bristol-Myers Squibb erwarten.

Der britische Konzern Astrazeneca hat laut Insidern eine Übernahme des US-Rivalen geprüft. Die Unternehmen hätten Gespräche in einem frühen Stadium über einen Zusammenschluss geführt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Mit einer solchen Übernahme würde Astrazeneca zu einem der weltgrößten Arzneimittelhersteller werden. Zuvor hatte die "Financial Times" (FT) über die Gespräche berichtet.

Angesichts des starken Wachstums und der Innovationen von Astrazeneca mache ihn die Aussicht auf eine Übernahme des US-Kontrahenten perplex, schrieb Analyst Michael Leuchten von der US-Bank Jefferies in einer ersten Reaktion. Zwar könne der Deal finanziell attraktiv sein und Mittel für Forschung und Entwicklung freisetzen. Aber wenn es ein Unternehmen gibt, das keine Finanzierung dafür benötigt, dann ist das aus unserer Sicht Astrazeneca, so Leuchten.

Astrazenecas Börsenwert fiel durch den Rückgang am Montag auf umgerechnet rund 246 Milliarden Dollar. BMS kam gemessen zum Schlusskurs vom Freitag in New York auf 133 Milliarden Dollar./bek/zb

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