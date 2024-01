AKTIE IM FOKUS: Atos brechen ein - Neuer Chef, schwächerer Finanzmittelfluss

PARIS (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Atos (Atos SE) sind am Montag weiter auf Talfahrt gegangen und dabei auf den tiefsten Stand seit Oktober gesackt. Nachdem die Anteile im Tief bis auf 3,99 Euro gefallen waren, wurden sie zuletzt mit minus 12,2 Prozent auf 4,27 Euro gehandelt. Der angeschlagene französische Technologiekonzern ernannte den derzeitigen Finanzchef Paul Saleh zum neuen Vorstandschef und warnte zugleich, dass der freie Barmittelzufluss in der zweiten Geschäftsjahreshälfte etwas unter dem bisherigen Ziel liegen dürfte.

Atos befindet sich seit geraumer Zeit in finanziellen Schwierigkeiten, strukturiert daher um und will Geschäftsteile wie vor allem die verlustbringende Sparte Tech Foundation verkaufen. Anfang Januar wurde zudem eine Offerte des Flugzeugbauers Airbus (Airbus SE (ex EADS)) für die Cybersicherheits- und Datensparte BDS bekannt./ck/mis