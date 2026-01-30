ATOSS Software Aktie

ATOSS Software für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.01.2026 08:30:38

AKTIE IM FOKUS: Atoss bäumen sich auf nach Quartalszahlen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - ATOSS Software versuchen am Freitag nach Quartalszahlen die Talfahrt zu stoppen. Jüngst noch bis auf das tiefste Niveau seit September 2023 abgestürzt, gewannen die Titel des Softwareherstellers auf Tradegate im vorbörslichen Handel 7 Prozent auf 100,50 Euro im Vergleich mit dem Xetra-Schluss vom Vortag.

Atoss habe starke Ergebnisse erzielt, lobte Henrik Paganetty vom Analysehaus Jefferies und hob vor allem die operative Ergebnissteigerung um 25 Prozent hervor. Ein Händler bemängelte allerdings den Margenausblick, der die Chance auf eine Erholung begrenze. Atoss zählen mit einem Minus von fast 19 Prozent seit Jahresanfang im Nebenwerteindex SDAX zu den schwächsten Werten./ajx/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ATOSS Software AG

mehr Nachrichten