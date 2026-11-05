AKTIE IM FOKUS: Aumovio auf Tief seit Abspaltung von Conti - Analysten gelassen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von AUMOVIO sind am Donnerstag nach der Veröffentlichung der Resultate des dritten Quartals mit 31,60 Euro auf einen Tiefststand seit der Abspaltung von Continental im September 2025 gerutscht. Am 18. September 2025 hatten sie zwischenzeitlich 31,66 Euro gekostet.

Analysten haben am Zwischenbericht allerdings wenig auszusetzen. Jose Asumendi von JPMorgan attestierte insgesamt ein gutes Quartal.

Michael Foundoukidis von Oddo BHF lobte robuste Margen bei klar enttäuschenden Umsätzen dank guter Kostendisziplin. Angesichts bestätigter Jahresziele stehe das Tempo der erwarteten Erholung 2027 im Fokus. Foundakis kappte sein Kursziel zwar auf 50 Euro, bleibt aber auf "Outperform".

Auch Asumendi votiert mit "Overweight", sein Kursziel liegt sogar bei 62 Euro. Damit liegt er über dem Rekord vom Januar bei gut 47 Euro./ag/mis