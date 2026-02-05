Aurubis Aktie
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
|
05.02.2026 12:15:38
AKTIE IM FOKUS: Aurubis fallen vom Rekordhoch zurück - Kupferpreis sinkt
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Aurubis haben am Donnerstag ihrer wochenlangen Rekordrally Tribut gezollt. Die konjunktursensiblen Titel des Kupferkonzerns litten unter dem weiter trüben Marktumfeld. Sie fielen im MDAX um bis zu vier Prozent auf 160,20 Euro, nachdem sie erst am Vortag bei gut 171 Euro einen Höchststand erreicht hatten. Zuletzt war das Minus dann 2,6 Prozent groß. Der Index der mittelgroßen Werte lag zeitgleich moderat im Minus.
Die Aktien von Aurubis waren bereits im späten Handel am Mittwoch unter Druck geraten und hatten leicht im Minus geschlossen. Für Belastung sorgt neuerdings eine Korrektur der Preise an den Edelmetall-Märkten. So fiel der Kupferpreis am Donnerstag weiter, da aktuell die Lagerbestände steigen und die Nachfrage seitens chinesischer Käufer nachlässt. Zuvor hatte die Rally der Rohstoffpreise die Anteilsscheine der Kupferhütte auf immer neue Höhen katapultiert.
Endgültige Quartalszahlen von Aurubis lieferten am Donnerstag keine größeren Impulse. Der Konzern peilt trotz eines Rückgangs im ersten Quartal im laufenden Geschäftsjahr weiterhin einen mindestens ausgeglichenen freien Finanzmittelfluss vor Dividendenzahlungen an.
Die Resultate hätten die vorläufigen Zahlen sowie die zuvor angehobene Prognose bestätigt, schrieb Analyst Dirk Schlamp von der DZ Bank. Er sah in diesen keine größeren Impulse für die Aktien. Das Ergebnis sei derzeit stark von der Metallpreisentwicklung geprägt, was die Volatilität erhöhe und die kurzfristige Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung begrenze.
Zudem belastet Schlamp zufolge das laufende Investitionsprogramm das Ergebnis wegen höherer Abschreibungen, während mittelfristig steigende Ergebnisbeiträge aus den Wachstumsprojekten zu erwarten seien. Das erste Quartal sei damit eher ein Bestätigungs- als ein Richtungsquartal./la/tih/stk
Aktien in diesem Artikel
|Aurubis
|164,80
|2,17%
