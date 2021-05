AKTIE IM FOKUS: Ausstieg von Nissan belastet Daimler

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Verkauf eines Aktienpakets durch den japanischen Autobauer Nissan (Nissan Motor) hat am Mittwoch den Daimler-Kurs belastet. Im frühen Handel verloren Daimler-Aktien 2,5 Prozent auf 70,60 Euro. Nissan hatte 16,4 Millionen Aktien zu je 69,85 Euro an institutionelle Investoren abgegeben.

Angesichts der Kursstärke von Daimler in den vergangenen Monaten komme der Deal nicht ganz überraschend, sagte ein Händler. Allein seit Jahresbeginn sei der Kurs um gut ein Viertel gestiegen. Zudem habe sich jüngst bereits Renault von der Beteiligung an Daimler getrennt. Der mit den Anteilen von Renault und Nissan verbundene Aktienüberhang sei damit abgebaut, was mit Blick voraus positiv sei./bek/mis