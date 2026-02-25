AUTO1 Aktie
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
|
25.02.2026 08:48:38
AKTIE IM FOKUS: Auto1 deutlich im Plus nach Zahlen - Bodenbildung nimmt Form an
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei den Aktien von AUTO1 zeichnet sich am Mittwoch nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen eine weitere Stabilisierung ab. Die Papiere gewannen auf Tradegate vorbörslich mehr als 6 Prozent zum Xetra-Schluss. Damit nimmt die Bodenbildung Form an, nachdem der Kurs von Ende Januar bis Mitte Februar um mehr als 40 Prozent eingebrochen war.
Das vierte Quartal des Online-Gebrauchtwagenhändlers sei besser als erwartet, hieß es von JPMorgan in einer ersten Reaktion auf die Zahlen. Die Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) sei zwar etwas schwächer und die höheren Investitionen seien wenig hilfreich, letztlich ändere sich aber an der strukturellen Wachstumsstory der nächsten Jahre nichts./ajx/mis
