AKTIE IM FOKUS: Auto1 erreichen im schwachen Umfeld erneutes Rekordtief

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - In einem für Online-Werte einmal mehr schwachen Umfeld haben die Aktien von AUTO1 am Freitag ein weiteres Rekordtief erreicht. Die Papiere des Online-Gebrauchtwagenhändlers fielen im Handelsverlauf auf 12,40 Euro und damit auf den niedrigsten Stand seit dem Börsengang vor gut einem Jahr. Zuletzt notierten sie nur etwas darüber. Mit dem Kursrutsch zum Wochenschluss fielen die Anteilscheine zudem an das MDax-Ende (MDAX). Der Index der mittelgroßen Werte gab um 0,6 Prozent nach.

Online-Werte wie Auto1, Delivery Hero und Zalando geraten aktuell von verschiedenen Seiten unter Druck. So leiden sie zum Beispiel wegen ihrer hohen Konjunkturabhängigkeit besonders unter den geopolitischen Spannungen im Zuge des Ukraine-Konflikts. Zudem bahnt sich in der Eurozone eine schärfere Gangart der Europäischen Zentralbank zur Bekämpfung der Inflation an. Dies macht Tech-Werten besonders zu schaffen, weil höhere Zinsen die Finanzierungsbedingungen der in der Regel schnell wachsenden und hoch bewerteten Technologie-Unternehmen verschlechtern können. Schließlich tragen auch die anstehenden Lockerungen in der Corona-Krise dazu bei, dass internetbasierte Geschäftsmodelle im Vergleich zu stationären Angeboten in Zukunft weniger stark gefragt sein könnten.

Bei Auto1 kommt als spezielle Belastung unter anderem hinzu, dass nach der pandemiebedingten Verknappung von Neufahrzeugen mittlerweile auch Gebrauchtwagen Mangelware sind. Zudem haben der geringe Streubesitz zum Zeitpunkt des Börsengangs und wiederholte Aktienplatzierungen den Kurs belastet./la/he

