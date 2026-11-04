AKTIE IM FOKUS: Auto1 nach anfänglichen Verlusten klar ins Plus gedreht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von AUTO1 haben am Mittwoch eine wilde Fahrt hinter sich. Nach den finalen Quartalszahlen tauchten sie zunächst um 8,6 Prozent auf das tiefste Niveau seit fast vier Wochen ab, dämmten ihr Minus aber schnell ein und konnten dann am Nachmittag sogar ins Plus drehen. Zuletzt legten sie um 2,7 Prozent zu.

Ausgehend vom Tagestief konnten findige Spekulanten mit dem Gebrauchtwagenhändler im Tagesverlauf ein Spitzenplus von fast 15 Prozent erzielen. Durch die Erholung sieht auch das Chartbild wieder besser aus, denn zeitweise lag der Kurs unter der 21-Tage-Linie, die als Indikator für den kurzfristigen Trend beliebt ist.

Analyst Andrew Ross von Barclays monierte in seiner ersten Reaktion, dass der kalibrierte Jahresausblick kaum anziehende Geschäftsdynamik im vierten Quartal erwarten lasse. Das dritte Quartal selbst sahen Experten jedoch im Rahmen der Vorabzahlen. Durch diese seien Anfang Oktober schon viele negative Überraschungen vorweg genommen worden, schrieb Giles Thorne von Jefferies./ag/stk/tih/he