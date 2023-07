AKTIE IM FOKUS: BASF an Dax-Spitze - Wendepunkt bei Lagerbeständen in Sicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem verhaltenen Handelsbeginn haben die Aktien von BASF am Freitag zugelegt. Zuletzt stiegen die Papiere um 2,4 Prozent auf gut 49 Euro und erreichten den höchsten Stand seit Ende April. Von den Tiefs im Juni bei 42 Euro summiert sich die Erholung mittlerweile auf fast 17 Prozent. Mit dem Anstieg über die 200-Tage-Linie könnte sich zudem die charttechnische Situation verbessern.

Analyst Sebastian Satz von der britischen Investmentbank Barclays wies darauf hin, dass das Management des Chemiekonzerns Hoffnung gemacht habe, der Lagerabbau werde bald enden. So hätten sich die Lagervorräte in den USA und Europa ihren Wendepunkten genähert, wie das Management in einer Präsentation gezeigt habe./bek/jha/