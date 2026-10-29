Basler Aktie
WKN: 510200 / ISIN: DE0005102008
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29.10.2026 16:20:38
AKTIE IM FOKUS: Basler schnellt an SDax-Spitze - Jahresausblick erneut angehoben
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Basler haben am Donnerstag mit einem Kurssprung auf die erneute Anhebung des Jahresausblicks reagiert. Die Papiere des Bildverarbeitungsspezialisten zogen zuletzt um zwölf Prozent auf 24,20 Euro an und erreichten damit das Niveau von Anfang Oktober. Zugleich hatten sie im kaum veränderten Nebenwerteindex SDAX die Nase vorn.
Das Management erhöhte nach neun Monaten erneut seine Jahresziele, bei Umsatz und Profitabilität dürfte nun 2026 noch mehr herausspringen als zuletzt avisiert. Ein Händler zog ein klar positives Fazit und sprach von einer deutlichen Prognoseerhöhung, die klar über den Markterwartungen liege. Die neuen Untergrenzen der Umsatz- und Margenprognosen übertreffen nun die früheren Obergrenzen der ursprünglichen Zielbänder./la/he
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Aktien in diesem Artikel
|Basler AG
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