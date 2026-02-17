Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

17.02.2026 16:49:38

AKTIE IM FOKUS: Bayer mit Kurssprung - Kreise-Bericht über Vergleichsangebot

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholungsrally der Bayer-Aktien hat am Dienstagnachmittag neuen Schub durch eine mögliche Initiative zur Beilegung jahrelanger Rechtsstreitigkeiten bekommen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Kreise berichtete, plant der Konzern einen Vergleich über 10,5 Milliarden US-Dollar anzukündigen, um aktuelle und künftige Rechtsverfahren auszuräumen. Davor knapp zwei Prozent im Plus liegend, wuchs das Kursplus am Nachmittag schnell auf bis zu acht Prozent an. Mit 49,57 Euro steuerte der Kurs erstmals seit September 2023 wieder auf die 50-Euro-Marke zu. Zuletzt betrug der Anstieg noch 5,1 Prozent auf 48,31 Euro.

Beigelegt werden könnten mit dem Vergleichsangebot viele Klagen im Zusammenhang mit ihrem meistverkauften Unkrautvernichtungsmittel Roundup. Die Hoffnung, dass es dabei bald Fortschritte geben könnte, hatte zuletzt aber schon zu einer Rally der Bayer-Aktien beigetragen, die 2026 jetzt mit 30 Prozent fast zum größten DAX-Gewinner Siemens Energy aufgeschlossen haben. Seit Anfang Dezember beträgt das Plus sogar fast 60 Prozent. Zuletzt hatte der Oberste Gerichtshof der USA einen Fall zur Prüfung angenommen. Wie es hieß, steigen dadurch die Aussichten auf ein Grundsatzurteil./tih/he

