AKTIE IM FOKUS: Bayer steigen - Hoffnung auf baldige Lösung im Glyphosat-Streit

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Bayer haben am Freitag im vorbörslichen Handel von der Hoffnung auf eine raschere Klarheit hinsichtlich der Glyphosat-Klagen in den USA profitiert. Auf Tradegate legten die Papiere um 1,5 Prozent zu auf 75,90 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag.

Offenbar könnte es in dem Disput schon bald einen Vergleich geben. Der im Rechtskonflikt vermittelnde Mediator Ken Feinberg sagte der Finanznachrichtenagentur Bloomberg, er sei "verhalten optimistisch", dass innerhalb etwa eines Monats eine Einigung zwischen Bayer und den Klägern erzielt werden könnte.

Die Aussagen von Feinberg könnten vom Markt als Zeichen eines erstaunlich guten Vorankommens in der Auseinandersetzung gewertet werden, sagte ein Händler. Die hohe Zahl der Klagen sei auf den ersten Blick zwar "schockierend", angesichts des aggressiven Werbens von US-Anwälten um Kläger letztlich aber kein Wunder./bek/mis