FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei Bayer greifen die Anleger am Donnerstag nach einer Phase des Kasse-Machens wieder zu. Die Titel des Agrarchemie- und Pharmakonzerns stiegen am Vormittag um drei Prozent, nachdem sie in den vergangenen Tagen von ihrem Hoch seit 2023 um 15 Prozent zurückgefallen waren.

Die richterliche Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs in den USA hatte den jüngsten Trend, Gewinne mitzunehmen, am Montag auch nicht unterbrochen. Im Vorfeld davon hatten die Titel ihr Jahresplus auf mehr als die Hälfte ausgebaut, jetzt beträgt es noch gut 40 Prozent.

Die Privatbank Berenberg nahm die jüngste Korrektur mit einem unveränderten Kursziel von 62 Euro zum Anlass, um die Aktien auf "Buy" hochzustufen. Sebastian Bray hält den Aktien zugute, dass sie im Chemiesektor besonders wenig mit der KI-Bewegung korrelierten. Außerdem sei das Risiko, dass sich im Rahmen des Iran-Konflikts erzielte Übergewinne verflüchtigen, bei Bayer minimal.

Er hofft, dass der Gesundheitssektor generell wieder mehr Zuspruch bekommt, wenn der KI-Megatrend Alterserscheinungen zeige. Das Wachstum im Pharmabereich sorge dafür, dass seine ehemaligen Bedenken an der Bewertung jetzt weniger ins Gewicht fielen./tih/zb