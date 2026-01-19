Beazley Aktie

WKN DE: A2AF7G / ISIN: GB00BYQ0JC66

19.01.2026 14:39:39

AKTIE IM FOKUS: Beazley auf Rekordhoch nach Zurich-Kaufgebot

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einem Kursfeuerwerk und einem Rekordhoch haben die Aktien von Beazley auf ein Kaufgebot des Schweizer Versicherungskonzerns Zurich (Zurich Insurance) reagiert. Zuletzt notierten die Papiere des britischen Spezialversicherers 42 Prozent im Plus bei 1.164 Pence. Die Zurich-Titel verloren hingegen 1,4 Prozent. Die Nachricht sorgte auch im europäischen Versicherungssektor für Bewegung: Der zuvor schwächere Branchenindex Stoxx Europe 600 Insurance drehte ins Plus.

Zurich macht den Beazley-Aktionären eine auf 1.280 Pence je Aktie aufgestockte Kaufofferte. Das entspreche gegenüber dem am vergangenen Freitag an der Londoner Börse gesetzten Schlusskurs einer Prämie von 56 Prozent, teilten die Schweizer mit. Zuvor hatte Zurich laut eigenen Angaben 1.230 Pence in bar je Beazley-Papier geboten. Diesen Vorschlag habe der Verwaltungsrat der Briten jedoch Ende letzter Woche als signifikant unterbewertet zurückgewiesen./edh/jha/

