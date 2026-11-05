Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
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05.11.2026 12:00:38
AKTIE IM FOKUS: Bechtle-Kurs zieht deutlich an nach erneut erhöhten Jahreszielen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholung der Bechtle-Aktien vom jüngsten Tief hat am Donnerstag mit der Veröffentlichung aktueller Geschäftszahlen und einer Erhöhung des Ausblicks richtig Schwung bekommen. Ende Oktober waren die Titel des IT-Dienstleisters mit 32,94 Euro noch auf dem niedrigsten Niveau seit Juli angekommen, doch nun ging es für die Titel um mehr als sieben Prozent hoch auf 36,34 Euro. Damit haben Anleger das Zwischenhoch von Mitte Oktober bei 36,40 Euro wieder vor Augen.
Bechtle geht davon aus, dass der diesjährige Vorsteuergewinn nun um mehr als 10 Prozent ansteigen wird - nach einer bisher anvisierten Spanne von 5 bis 10 Prozent. Börsianer und Analysten betonten, dass es sich nach einem starken dritten Quartal schon um die zweite Zielanhebung in diesem Jahr handele.
Martin Comtesse vom Investmenthaus Jefferies verwies auf den schlechten Kursverlauf der Aktien, die im bisherigen Jahresverlauf mit 17 Prozent in der Verlustzone bleiben. Er sieht in den Ergebnissen ein Signal, dass Bechtle kleineren Marktteilnehmern Anteile abnimmt. Er erwähnte außerdem, dass der Konkurrent Cancom (CANCOM SE) zuletzt mit einem gesenkten Umsatzausblick schlechtere Nachrichten für seine Anleger gehabt habe./tih/men/mis
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