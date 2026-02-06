Computacenter Aktie

WKN DE: A14NH6 / ISIN: GB00BV9FP302

06.02.2026 12:18:38

AKTIE IM FOKUS: Bechtle rutschen ans MDax-Ende - vorsichtiger Ausblick belastet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Unsichere Geschäftsaussichten haben den jüngsten Höhenflug der Aktien von Bechtle abrupt gestoppt. Die Papiere des IT-Dienstleisters sackten am Freitagmittag um knapp acht Prozent auf 38,68 Euro ab und waren damit das Schlusslicht im MDAX. In der Spitze war der Kurs um fast zehn Prozent eingeknickt. Der Index der mittelgroßen Werte bewegte sich kaum vom Fleck.

Bechtle hatte bei der Vorlage der Zahlen zum vierten Quartal gewarnt, dass die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen herausfordernd bleiben dürften. Zudem könnten sich Lieferschwierigkeiten in diesem Jahr negativ auswirken.

Der vorsichtige Ausblick sei eine Belastung, schrieb Analyst Christopher Tong von der Schweizer Großbank UBS. Insgesamt sende Bechtle damit eine andere Botschaft als der Wettbewerber Computacenter. Die Briten gingen davon aus, alle Herausforderungen aufgrund von Engpässen bewältigen zu können.

Das vierte Quartal des IT-Dienstleisters sei derweil gut gewesen, fuhr Tong fort. Der Experte Martin Comtesse vom Analysehaus Jefferies betonte, Bechtle habe ein schwieriges Jahr mit einem Rekordquartal abgeschlossen. Comtesse sieht darin insbesondere auch einen positiven Trend für das erste Quartal.

Im November waren die Aktien von Bechtle in zwei Schüben sprunghaft angestiegen. Zunächst hatten überraschend gute Quartalszahlen die Papiere über 40 Euro schnellen lassen, dann reagierten die Anleger euphorisch auf anziehende Geschäfte mit der öffentlichen Hand. Seitdem hatten sich die Anteilsscheine zwischen 41 und 45 Euro bewegt, aus der sie am Freitag nun nach unten ausbrachen.

Mit dem Kursrutsch hat sich das Chartbild für die Papiere von Bechtle deutlich eingetrübt. Die Aktien sackten unter die 200-Tage-Durchschnittslinie, die vielen Anlegern als Maß für die langfristige Entwicklung gilt./la/men/jha/

Nachrichten zu Computacenter PLC

Analysen zu Computacenter PLC

Aktien in diesem Artikel

Computacenter PLC 34,80 -1,69%

