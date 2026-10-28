Befesa Aktie

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WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164

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28.10.2026 15:00:38

AKTIE IM FOKUS: Befesa schnellt nach Prognoseerhöhung an die SDax-Spitze

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Prognoseerhöhung hat am Mittwoch die jüngste Erholung der Aktien von Befesa befeuert. Die Papiere des Industrie-Recyclers waren in der Spitze um bis zu 9,5 Prozent auf 36,40 Euro nach oben geschnellt und hatten damit den höchsten Stand seit drei Wochen erreicht. Zuletzt stand noch ein Plus von 8,4 Prozent zu Buche, womit die Anteilscheine die Nase im SDAX vorn hatten. Der Nebenwerteindex stieg zuletzt um 0,5 Prozent.

Befesa dürfte von dem vom früheren US-Präsidenten Joe Biden auf den Weg gebrachten Klima- und Industrieförderprogramm Inflation Reduction Act profitieren. Das Unternehmen erwartet allein für 2026 aufgrund seiner Produktion von Zink, das zu den geförderten Metallen gehöre, eine Steuergutschrift von rund 29 Millionen Dollar (etwa 26 Millionen Euro).

Für 2026 rechnet Befesa daher nun inklusive der Steuergutschrift mit einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 286 bis 296 Millionen Euro. Der Mittelpunkt der neuen Prognose liege über der Markterwartung, schrieb Analystin Adahna Ekoku von der US-Bank Morgan Stanley./la/he

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