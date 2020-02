AKTIE IM FOKUS: Bei Tesla machen Anleger Kasse

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einer mehr als beeindruckenden Rally der Tesla-Aktien haben diese am Mittwoch herbe Verluste erlitten. Am Montag und Dienstag waren die Papiere des Herstellers von Elektrofahrzeugen um insgesamt gut 36 Prozent nach oben geschossen. Nun strichen Anleger Kursgewinne ein, abgeschlagen am Ende des NASDAQ 100 Index sackten die Aktien um 18,7 Prozent ab. Im Tagestief waren es sogar mehr als 20 Prozent.

"Nach fünf Tagen in Folge mit Kursgewinnen liegen die Aktien heute im roten Bereich", sagte Analyst David Madden vom Broker CMC Markets. Sein Kollege Jochen Stanzl wies darauf hin, dass Tesla an der Börse mittlerweile vier mal so viel wert sei wie das Traditionsunternehmen Ford Motor. Ford-Aktien brachen am Mittwoch nach enttäuschenden Prognosen für 2020 um fast zehn Prozent ein./bek/fba

