AKTIE IM FOKUS: Beiersdorf erholt vom Einmonatstief - Ermutigende Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die am Donnerstag vorgelegten Geschäftszahlen haben Beiersdorf-Anleger vorbörslich zum Zugreifen ermutigt. Die Titel des Konsumgüter- und Klebstoffkonzerns zogen im Tradegate-Handel um fast zwei Prozent an, nachdem sie am Vortag auf Xetra auf den niedrigsten Stand seit Mitte September gefallen waren. Dabei hatten am Mittwoch schwache Resultate des Kosmetikkonzerns L'Oreal (LOréal) ihre Spuren hinterlassen.

Die Geschäftszahlen von Beiersdorf reichten nun für eine Erholung aus, hieß es am Donnerstag in ersten Expertenstimmen. Der Konzernumsatz verfehlte zwar auf den ersten Blick die Erwartungen, nach den jüngsten Zahlen von Konkurrenten seien die Anleger aber bereits skeptischer eingestellt gewesen, sagte ein Händler.

Dies untermauerte auch Analystin Molly Wylenzek von Jefferies Research mit ihrer Aussage, der Bericht sei "besser als befürchtet nach schwachen Berichten der Konkurrenz". Celine Pannuti von der Bank JPMorgan erwähnte die Perspektiven für das vierte Quartal positiv./tih/mis

