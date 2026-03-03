Beiersdorf Aktie

Beiersdorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

03.03.2026 08:15:39

AKTIE IM FOKUS: Beiersdorf vorbörslich mit Kursrutsch - Schwacher Ausblick

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei Beiersdorf müssen sich Anleger am Dienstag in einem weiterhin vom Iran-Krieg geprägten Umfeld auf besonders hohe Kursverluste einstellen. Auf der Plattform Tradegate wurden die Titel am Morgen fast acht Prozent unter ihrem Xetra-Schlusskurs vom Vortag gehandelt, weil der Konsumgüter- und Klebstoffkonzern für das laufende Jahr kaum mit Wachstum plant. Erstmals seit einem Monat dürften die Aktien wieder unter die 100-Euro-Marke sacken.

2026 sei von einem "flachen bis leicht wachsenden organischen Umsatz" und einer operativen Umsatzrendite gemessen am Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) ohne Sondereffekte "leicht unter" dem Vorjahresniveau auszugehen, teilte Beiersdorf am Vorabend mit. Callum Elliott von Bernstein Research schrieb, um den Ausblick werde es Diskussionen geben, ob er konservativ oder schlicht enttäuschend sei.

Cedric Besnard von der Citigroup nannte als Gründe eine schwierige Marktlage und eine damit einhergehende Neuausrichtung der Hautpflege-Kernmarke Nivea. Den Korrekturbedarf beim Analystenkonsens bezifferte er auf drei bis vier Prozent, während David Hayes von Jefferies diesen bei etwa fünf Prozent sieht./tih/mis

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu Beiersdorf AG

mehr Analysen
08:08 Beiersdorf Sell UBS AG
07:19 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
06:32 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
06:31 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.03.26 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Beiersdorf AG 91,50 -5,04% Beiersdorf AG

