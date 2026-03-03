Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|
03.03.2026 08:15:39
AKTIE IM FOKUS: Beiersdorf vorbörslich mit Kursrutsch - Schwacher Ausblick
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei Beiersdorf müssen sich Anleger am Dienstag in einem weiterhin vom Iran-Krieg geprägten Umfeld auf besonders hohe Kursverluste einstellen. Auf der Plattform Tradegate wurden die Titel am Morgen fast acht Prozent unter ihrem Xetra-Schlusskurs vom Vortag gehandelt, weil der Konsumgüter- und Klebstoffkonzern für das laufende Jahr kaum mit Wachstum plant. Erstmals seit einem Monat dürften die Aktien wieder unter die 100-Euro-Marke sacken.
2026 sei von einem "flachen bis leicht wachsenden organischen Umsatz" und einer operativen Umsatzrendite gemessen am Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) ohne Sondereffekte "leicht unter" dem Vorjahresniveau auszugehen, teilte Beiersdorf am Vorabend mit. Callum Elliott von Bernstein Research schrieb, um den Ausblick werde es Diskussionen geben, ob er konservativ oder schlicht enttäuschend sei.
Cedric Besnard von der Citigroup nannte als Gründe eine schwierige Marktlage und eine damit einhergehende Neuausrichtung der Hautpflege-Kernmarke Nivea. Den Korrekturbedarf beim Analystenkonsens bezifferte er auf drei bis vier Prozent, während David Hayes von Jefferies diesen bei etwa fünf Prozent sieht./tih/mis
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|91,50
|-5,04%
