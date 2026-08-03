Beiersdorf Aktie

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03.08.2026 14:27:38

AKTIE IM FOKUS: Beiersdorf-Zahlen und Ausblick enttäuschen Anleger

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Beiersdorf haben am Montag mit einem deutlichen Kursrückgang auf die Quartalszahlen und einen eingetrübten Jahresausblick des Konsumgüterkonzerns reagiert. Sie fielen um bis zu 7,6 Prozent auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Monat. Dabei unterschritten sie die 20-Tage-Linie und kurzzeitig auch die 50-Tage-Linie, die als Indikatoren für den kurzfristigen Trend angesehen werden. Zuletzt notierten die Papiere 3,6 Prozent im Minus bei 77,76 Euro. Der Verlust im bisherigen Jahresverlauf vergrößerte sich auf rund 17 Prozent.

Beiersdorf verzeichnete im zweiten Quartal eine deutlich abgeschwächte Nachfrage in seinem Konsumentengeschäft und senkte daher sein Umsatzziel für das laufende Jahr. Die Profitabilität (Ebit-Marge) sieht das Unternehmen nun bei mindestens 11,8 Prozent. Zuvor wurde hier ein leichter Rückgang zum Vorjahr mit 14 Prozent erwartet. Im ersten Halbjahr sank der Konzernumsatz aus eigener Kraft, sprich bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte um 3,5 Prozent auf 4,95 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis fiel von 836 auf 768 Millionen Euro.

Die Zahlen für das erste Halbjahr hätten die Prognosen verfehlt, allerdings nicht gravierend, schrieb Analyst James Edwardes Jones von der kanadischen Bank RBC. Über einen weiteren Rücksetzer für die Erwartungen sei bereits viel diskutiert worden, nun sei er da.

Callum Elliott vom US-Analysehaus Bernstein Research sprach von einer Gewinnwarnung enormen Ausmaßes, in deren Folge der Analystenkonsens wohl um 15 Prozent sinken dürfte. Angesichts der ausbleibenden Fortschritte, die der Konsumgüterkonzern mit seiner Kernmarke Nivea mit ihrem zuletzt sehr schwachen Wachstums mache, sei dies aber auch kein so großer Schock./edh/mne/jha/

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