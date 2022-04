AKTIE IM FOKUS: Beiersdorf zollen gutem Lauf Tribut trotz starkem Wachstum

FRANKFURT (dpa-AFX) - Überraschend starkes Wachstum aus eigener Kraft ist bei den Anlegern von Beiersdorf am Freitag zunächst zwar gut angekommen. Erstmals seit September vergangenen Jahres kosteten die Papiere der Hamburger wieder über 100 Euro und kletterten dabei um 2,3 Prozent nach oben. Dann ging ihnen aber nach dem enorm guten Lauf in den vergangenen vier Wochen mit einem Kursplus von insgesamt fast 27 Prozent die Luft aus.

Besser hielten sich indes die Papiere von Henkel (Henkel vz) nach dem positiven Signal der Konkurrenz. Sie verteidigten bis zum Mittag ihren Kurszuwachs von 2,7 Prozent. Anders als Beiersdorf waren sie aber zuletzt gar nicht gut gelaufen. Erst am Mittwoch hatten sie mit rund 58 Euro einen weiteren Tiefstand seit dem Jahr 2012 hinnehmen müssen. Allein im laufenden Jahr liegen sie aktuell mit 14 Prozent im Minus, während Beiersdorf um gut acht Prozent zulegen konnten.

Das Geschäft der Hamburger läuft rund: Mit einer Steigerung von 10,3 Prozent aus eigener Kraft im ersten Quartal sieht sich der Konzern über den Markterwartungen. Analystin Celine Pannuti von JPMorgan sieht sich nach der Vorabmeldung in ihrer Einschätzung bestätigt, dass die Berichtssaison von positiven Umsatzüberraschungen geprägt sein wird. Allerdings habe man möglicherweise gleichzeitig die Tür geöffnet für eine Senkung der Margenziele, indem man die aktuellen Unsicherheiten betont habe, so Pannuti.

Beiersdorf verwies auf Unwägbarkeiten durch den Krieg in der Ukraine, coronabedingte Lockdowns in China und inflationären Druck auf Rohstoff- und Logistikkosten. In diesem Kontext ließ man die Jahresziele trotz guten Starts unverändert./ag/ajx/eas