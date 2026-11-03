AKTIE IM FOKUS: BMW weitet auf Tradegate Minus aus nach Prognosesenkung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Prognosesenkung für das laufende Jahr hat BMW am Dienstagabend belastet. Auf der Handelsplattform Tradegate büßten die schon im Xetra-Handel schwachen Aktien des Autobauers zuletzt noch weitere 1,9 Prozent ein. Damit droht der Kurserholung der vergangenen Wochen das Ende. Im bisherigen Jahresverlauf haben die Titel schon 38 Prozent verloren - damit sind sie DAX-Schlusslicht, noch hinter dem krisengeplagten Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Konzern und dem Stuttgarter Konkurrenten Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)).

BMW geht für 2026 von einem geringeren Gewinn im Kerngeschäft als bisher aus - unter anderem wegen Kosten für den Stellenabbau . Zudem wurde das Absatzziel leicht gesenkt. Auch bei der Rendite auf das eingesetzte Kapital musste BMW einen Rückzieher machen. Bestätigt wurde dagegen die Prognose für den freien Mittelzufluss, was Analyst Jose Asumendi von der US-Bank JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) als Lichtblick bezeichnete./gl/he