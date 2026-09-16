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16.09.2026 22:10:38

AKTIE IM FOKUS: Boeing auf Tief seit Ende März - 777X-Tests verschieben sich

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die angekündigten Verschiebungen von Testläufen für das Flugzeugmodell 777X haben Boeing am Mittwoch einen Kursrutsch von zuletzt 3,8 Prozent eingebrockt. Damit markierten die Aktien ein Tief seit Ende März. Das Minus im bisherigen Jahresverlauf beträgt sieben Prozent, was für Boeing einen der hinteren Plätze im US-Leitindex Dow Jones (Dow Jones Industrial) bedeutet.

Dass der Airbus-Rivale (Airbus SE) dennoch bekräftigte, die Auslieferung des lange verzögerten Modells planmäßig im nächsten Jahr aufnehmen zu wollen, half dem Kurs nicht. Für die Verzögerungen macht Boeing die noch ausstehende Zertifizierung einer Dichtung am Triebwerk von GE Aerospace (GE Aerospace (ex General Electric)), die den Jet antreibt, verantwortlich.

Während Boeing seine Prognose bekräftigte, in diesem Jahr einen freien Cashflow zwischen einer und drei Milliarden US-Dollar zu erwirtschaften, sagte Finanzvorstand Jay Malave, es sei nun "etwas weniger wahrscheinlich", den Mittelwert der Prognose zu übertreffen, da die Auslieferungen der wichtigen Modelle 737 und 787 langsamer als geplant voranschritten./gl/nas

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