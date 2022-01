AKTIE IM FOKUS: Boeing klettern nach Großauftrag von Qatar Airways an Dow-Spitze

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein Großauftrag von Qatar Airways hat am Montag die Aktien von Boeing beflügelt. Die Papiere des Flugzeugbauers zogen um 4,67 Prozent auf 199,46 US-Dollar an und hatten damit im Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) die Nase vorn. Der US-Leitindex legte zuletzt um knapp 1 Prozent zu.

Qatar Airways und Boeing unterzeichneten einen Vertrag über den Kauf von bis zu 102 Maschinen. Aus charttechnischer Sicht aber ist das Bild bei Boeing trotz des Kurssprungs zu Wochenbeginn weiterhin trüb. Die Papiere notieren unter allen wichtigen Durchschnittslinien, die den kurz-, mittel- und langfristigen Trend beschreiben./la/he