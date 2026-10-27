AKTIE IM FOKUS: Boeing mit Kurseinbruch - Auslieferungs- und Cashflow-Aussagen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Boeing-Kurs (Boeing) ist am Dienstag nach einer anfangs noch mäßig enttäuschten Reaktion auf die vorgelegten Quartalszahlen wegen Aussagen zu den Auslieferungen und dem Cashflow mächtig unter Druck geraten. Nur moderat im Minus gestartet, weiteten die Aktien ihren Kursverlust binnen der ersten beiden Handelsstunden auf zuletzt etwa zehn Prozent aus.

Zuletzt wurden die Boeing-Aktien zu rund 170 US-Dollar gehandelt. Es könnte der stärkste Kurseinbruch seit 18 Monaten werden. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte moderat zu.

Der Flugzeugbauer schrieb im vergangenen Quartal erneut rote Zahlen, die geprägt waren vom Kerngeschäft. Der Verlust je Aktie liege über der Konsensschätzung, das Umsatzplus aber auch, zog Experte Ken Herbert von der kanadischen Bank RBC kein eindeutiges Fazit. Er erwähnte außerdem die Barmittelentwicklung im Quartal positiv.

Unter Druck gerieten die Aktien aber wegen Kommentaren zu den Auslieferungen und dem langfristigen Cashflow. Der Flugzeugbauer erklärte, es werde mehr Zeit benötigt, um zu dauerhaft höheren Produktionsraten überzugehen. In der Telefonkonferenz wurde klar, dass das diesjährige Produktionsziel für die 737-Serie von 500 Jets verfehlt wird. Bei den 787 Dreamliner-Modellen sieht Boeing die Auslieferungszahl mit 90 am unteren Ende des Zielbandes. Analystin Sheila Kahyaoglu von Jefferies Research sah dann aber noch einen anderen schweren Belastungsfaktor in Aussagen zum langfristigen Free Cashflow, die Anleger enttäuschten. Boeing plane demnach für die Jahre 2027 bis 2029 mit Barmittelzuflüssen, die unter den Konsenserwartungen lägen.

Zu dem Kursrutsch bei trug dann wohl auch noch ein eingetrübtes Chartbild, denn so richtig bergab ging es, als nach knapp einer Handelsstunde mit 182,40 Dollar das ehemalige Tief seit November 2025 unterschritten wurde. In der Folge sackte der Kurs dann auf das niedrigste Niveau seit April 2025 ab./tih/la/he