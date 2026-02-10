AKTIE IM FOKUS: BP unter Druck - Quartalsbericht mit 'bitteren Pillen'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Aktien von BP haben am Dienstag im frühen Handel geschwächelt. Zuletzt fiel das Schwergewicht auf dem Energiesektor um rund fünfeinhalb Prozent auf 451 Pence. Die Aktie prallte damit erneut von dem Widerstandsbereich um 480 Pence ab, an dem sie zuletzt im November gescheitert war. Die Analysten der Investmentgesellschaft Hargreaves Lansdown sprachen von "bitteren Pillen" im Rahmen des Berichts für das vierte Quartal.

Ergebnisskennziffern wie Umsatz und operatives Ergebnis seien angesichts des schwachen Umfelds zwar solide ausgefallen, aber es gebe eine Reihe von Enttäuschungen. So belaste der ausgesetzte Aktienrückkauf. Zudem habe der Ölkonzern zuvor schon Abschreibungen auf den Bereich Erneuerbaren Energien vorgenommen.

BP habe offensichtlich Probleme, seine Expertise in diesem Bereich zu erhöhen. So sei bisher kein Joint-Venture-Partner für das Solargeschäft gefunden worden. Bedenken gebe es bei den Investoren auch, inwieweit die geplanten Investitionen in die Öl - und Gasförderung den Wert der Aktie belasten könnten./mf/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------