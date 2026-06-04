NASDAQ Composite Index

26 830,96
-23,02
-0,09 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
04.06.2026 17:13:38

AKTIE IM FOKUS: Broadcom-Lauf stößt an Grenzen - Belastungsfaktor für Nasdaq

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Ausblick des KI-Riesen Broadcom hat den extrem hohen Erwartungen der Anleger am Donnerstag nicht standgehalten. Anleger hatten sich von dem Unternehmen, das in US-Dollar gemessen zum sechstgrößten der Welt geworden ist, schlicht mehr versprochen. Nach dem Vortagsrekord von knapp 500 US-Dollar sackte der Kurs um 15 Prozent bis nahe an die 400-Dollar-Marke ab. Die Aktien zogen die Technologie-Börse Nasdaq nach unten. Der NASDAQ 100 verlor zuletzt ein Prozent.

Die Zahlen, die Broadcom für das vergangene Quartal vorgelegt hatte, trafen zwar am Markt auf positive Stimmen. Analysten sahen jedoch im Ausblick einen Anlass für eine Pause, nachdem sich der Kurs seit April 2025 mehr als verdreifacht hat. Damals konnten die Aktien infolge des ersten Schocks über die Zolldrohungen des US-Präsidenten Donald Trump unter 140 Dollar gekauft werden. Am Mittwoch wurden dann in der Spitze 495 Dollar bezahlt.

Die Vorschusslorbeeren waren damit verteilt. Der Experte Timothy Arcuri von der Bank UBS betonte, der Chipkonzern habe anders als erhofft die KI-Umsatzausblicke für 2026 und 2027 nicht erhöht. Die Messlatte, um immer wieder für positive Überraschungen zu sorgen, liege mittlerweile hoch, kommentierte Blayne Curtis vom Analysehaus Jefferies. Stacy Rasgon von Bernstein Research geht davon aus, dass die Aktien nach ihrer Rally vorerst eine Pause einlegen.

Mehrere Experten sahen in dem Rücksetzer aber auch eine Kaufgelegenheit, zumal die Perspektiven über den kurzfristigen Horizont hinaus bestens seien. Die Dynamik der KI-Geschäfte beschleunige sich dank der starken Auftragseingänge des Chipkonzerns, schrieb Harlan Sur von der Bank JPMorgan. Er blickt nach dem Quartalsbericht noch optimistischer in die Zukunft. Rasgon schrieb, im Jahr 2027 werde die Geschichte wieder interessant.

Broadcom riss am Donnerstag eine ganze Reihe an zuletzt gut gelaufenen Chip-Aktien mit nach unten, darunter mit Arm, Micron (Micron Technology), AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) und Marvell (Marvell Technology) mehrere ganz große Überflieger der vergangenen vier Wochen. Deren Aktien verloren zuletzt bis zu sieben Prozent. Die Titel von NVIDIA fielen um 0,4 Prozent. Sie alle kamen dabei schon wieder etwas vom Tagestief zurück./tih/la/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 26 830,96 -0,09%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.06.26 Milliarden-Wetten der UBS: Diese US-Techriesen dominieren das Portfolio im 1. Quartal 2026
03.06.26 1. Quartal 2026: Das waren die Depot-Bewegungen bei Paul Singers Hedgefonds Elliott
02.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
01.06.26 Mai 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 22: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Dow letztlich fester -- ATX und DAX schließen in Grün -- Asiens Börsen schlussendlich mit Abgaben
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag aufwärts. Die US-Börsen zeigten sich von ihrer freundlichen Seite. Die Börsen in Fernost präsentierten sich in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen